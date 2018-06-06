Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать

186 тонн воды, более 150 пожарных, 35 единиц техники. Такими усилиями спасатели в течение двух дней борются с пожаром в Чернобыльской зоне. Сейчас возгорание удалось локализовать. По состоянию на сейчас спасателям удалось уменьшить площадь возгорания в четыре раза.

Что стало причиной одного из самых масштабных пожаров в радиоактивной зоне точно еще не установили, но в полиции уже открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов".

Читайте также: Пожар в Чернобыле: какой уровень радиации в Киеве и зоне отчуждения

На месте пожара были найдены факелы. Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару,

– рассказал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Журналисты-расследователи выяснили, что немало дерева, срубленного во время санитарных или противопожарных вырубок, использовали за пределами зоны. И после перепродажи в документах на древесину уже не указывали, что она происходит из Чернобыля. А пока правоохранители выясняют детали этого пожара чтобы найти виновных в уничтожении 12 гектаров леса.

Отметим, что по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня.