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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать

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186 тонн воды, более 150 пожарных, 35 единиц техники. Такими усилиями спасатели в течение двух дней борются с пожаром в Чернобыльской зоне. Сейчас возгорание удалось локализовать. По состоянию на сейчас спасателям удалось уменьшить площадь возгорания в четыре раза.

Что стало причиной одного из самых масштабных пожаров в радиоактивной зоне точно еще не установили, но в полиции уже открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов".

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На месте пожара были найдены факелы. Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару,
– рассказал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Журналисты-расследователи выяснили, что немало дерева, срубленного во время санитарных или противопожарных вырубок, использовали за пределами зоны. И после перепродажи в документах на древесину уже не указывали, что она происходит из Чернобыля. А пока правоохранители выясняют детали этого пожара чтобы найти виновных в уничтожении 12 гектаров леса.

Отметим, что по информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Пожар Чернобыль ГСЧС
Источник: 24 Канал
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