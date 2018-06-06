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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пожежу у Чорнобильській зоні вдалося локалізувати

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186 тонн води, понад 150 пожежників, 35 одиниць техніки. Такими зусиллями рятувальники впродовж двох днів боряться з пожежою у Чорнобильській зоні. Зараз займання вдалося локалізувати. Станом на тепер рятувальникам вдалося зменшити площу займання у чотири рази.

Що стало причиною однієї з наймасштабніших пожеж у радіоактивній зоні достеменно ще не встановили, та у поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Знищення або пошкодження лісових масивів".

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На місці пожежі були знайдені смолоскипи. Зараз слідчі органи встановлюють їх приналежність і взагалі чи мають вони відношення до цієї пожежі,
– розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Журналісти-розслідувачі з ясували, що чимало дерева, зрубаного під час санітарних чи протипожежних вирубок, використовували за межами зони. І після перепродажу в документах на деревину вже не вказували, що вона походить з Чорнобиля. А поки правоохоронці з'ясовують деталі цієї пожежі аби знайти винних у знищенні 12 гектарів лісу.

Зазначимо, що за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла зранку 5 червня.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль ДСНС
Джерело: 24 Канал
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