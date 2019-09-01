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      Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине: погиб подросток

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      Во время пожара в детском лагере в Ивано-Франковской области погиб 17-летний парень
      Во время пожара в детском лагере в Ивано-Франковской области погиб 17-летний парень / Фото иллюстративное

      Огонь вспыхнул на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в одноименном селе, расположенном в Галицком районе Ивано-Франковской области. Погиб 17-летний юноша.

      В день пожара детей в учреждении не было, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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      Огонь уничтожил сцену площадью 50 квадратных метров. Сообщение о пожаре спасатели получили в 13:40 31 августа, уже через час пожар ликвидировали.

      На месте спасатели обнаружили тело 17-летнего жителя города Бурштын, что на Франковщине. Пожар в детском лагере ликвидировали 12 сотрудников и 3 единицы техники областного управления ГСЧС.

      На месте происшествия работают правоохранители.

      В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Пожар Новости Ивано-Франковска ГСЧС
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