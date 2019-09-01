Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине: погиб подросток

Огонь вспыхнул на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в одноименном селе, расположенном в Галицком районе Ивано-Франковской области. Погиб 17-летний юноша.

В день пожара детей в учреждении не было, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Огонь уничтожил сцену площадью 50 квадратных метров. Сообщение о пожаре спасатели получили в 13:40 31 августа, уже через час пожар ликвидировали.

На месте спасатели обнаружили тело 17-летнего жителя города Бурштын, что на Франковщине. Пожар в детском лагере ликвидировали 12 сотрудников и 3 единицы техники областного управления ГСЧС.

На месте происшествия работают правоохранители.

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.