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      Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув підліток

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      Під час пожежі в дитячому таборі в Івано-Франківській області загинув 17-річний хлопець
      Під час пожежі в дитячому таборі в Івано-Франківській області загинув 17-річний хлопець / Фото ілюстративне

      Вогонь спалахнув на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в однойменному селі, що розташоване у Галицькому районі Івано-Франківської. Загинув 17-річний юнак.

      У день пожежі дітей в закладі не було, про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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      Вогонь знищив сцену площею 50 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:40 31 серпня, уже за годину пожежу ліквідували. 

      На місці рятувальники виявили тіло 17-літнього жителя міста Бурштин, що на Франківщині. Пожежу у дитячому таборі ліквідували 12 працівників та 3 одиниці техніки обласного управління ДСНС.

      На місці події працюють правоохоронці.

      У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Пожежа Діти і неповнолітні ДСНС Новини Івано-Франківська
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