Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув підліток

Вогонь спалахнув на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в однойменному селі, що розташоване у Галицькому районі Івано-Франківської. Загинув 17-річний юнак.

У день пожежі дітей в закладі не було, про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Вогонь знищив сцену площею 50 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:40 31 серпня, уже за годину пожежу ліквідували.

На місці рятувальники виявили тіло 17-літнього жителя міста Бурштин, що на Франківщині. Пожежу у дитячому таборі ліквідували 12 працівників та 3 одиниці техніки обласного управління ДСНС.

На місці події працюють правоохоронці.

У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.