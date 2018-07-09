Пожар в Канаде за считанные минуты уничтожила несколько десятков автомобилей

В канадском городке Ниагара-он-зе-Лейк на парковке фестиваля пожар за считанные минуты полностью уничтожил более 30 автомобилей.

Об этом сообщает CBC News.

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Отмечается, что пожар начался неподалеку в поле, которое использовалось как зона парковки во время фестиваля лаванды к городке Ниагара-он-зе-Лейк. Пожар быстро распространился и вскоре охватила 34 автомобиля.

Руководитель пожарного отдела Ниагара-он-зе-Лейк Роб Гринвуд заметил, что огонь распространился за считанные минуты.

Это был один из самых быстрых пожаров, что я видел за свою карьеру,

– сказал Гривнвуд.

В результате возгорания пожар полностью уничтожил 19 автомобилей и сильно повредила еще 15. Примерно подсчитаные убытки пока оцениваются в 1,2 - 1,5 долларов.

Пожарным так и не удалось установить причину возгорания, но ввиду высокой температуры воздуха и отсутствие осадков, в пожарном отделе считают, что причиной возгорания могло стать что угодно.

Добавим, что по сообщениям службы спасения жертв среди людей нет, однако несколько человек обратилось в больницу в результате отравления продуктами горения.