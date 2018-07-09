Пожежа у Канаді за лічені хвилини знищила кілька десятків автомобілів

У канадському містечку Ніагара-он-зе-Лейк в зоні паркування фестивалю пожежа за лічені хвилини вщент знищила більш ніж 30 автомобілів.

Про це повідомляє CBC News.

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Зазначається, що пожежа почалася неподалік у полі, яке використовувалося як зона паркування під час фестивалю лаванди к містечку Ніагара-он-зе-Лейк. Пожежа швидко поширилася і невдовзі охопила 34 автомобілі.

Керівник пожежного відділу Ніагара-он-зе-Лейк Роб Грінвуд зауважив, що вогонь поширився за лічені хвилини.

Це була одна із найшвидших пожеж, що я бачив за свою кар’єру,

– сказав Грівнвуд.

Внаслідок загорання пожежа повністю знищила 19 автомобілів та сильно пошкодила ще 15. Приблизно підраховані збитки наразі оцінюються в 1,2 – 1,5 мільйонів доларів.

Пожежникам так і не вдалося встановити причину займання, але зважаючи на високу температуру повітря та відсутність опадів, в пожежному відділі вважають, що причиною загорання могло стати будь-що.

Додамо, що за повідомленнями служби порятунку жертв серед людей немає, однак кілька осіб звернулося до лікарні внаслідок отруєння продуктами горіння.