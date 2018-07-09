07:03
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Пожежа у Канаді за лічені хвилини знищила кілька десятків автомобілів

222 Читать новость на русском
Пожежа в Канаді знищила десятки автомобілів
Пожежа в Канаді знищила десятки автомобілів / NOTLfiredept

У канадському містечку Ніагара-он-зе-Лейк в зоні паркування фестивалю пожежа за лічені хвилини вщент знищила більш ніж 30 автомобілів.

Про це повідомляє CBC News.

Читайте також: У Канаді продовжує зростати кількість жертв аномальної спеки

Зазначається, що пожежа почалася неподалік у полі, яке використовувалося як зона паркування під час фестивалю лаванди к містечку Ніагара-он-зе-Лейк. Пожежа швидко поширилася і невдовзі охопила 34 автомобілі.

Керівник пожежного відділу Ніагара-он-зе-Лейк Роб Грінвуд зауважив, що вогонь поширився за лічені хвилини.

Це була одна із найшвидших пожеж, що я бачив за свою кар’єру,
– сказав Грівнвуд.

Внаслідок загорання пожежа повністю знищила 19 автомобілів та сильно пошкодила ще 15. Приблизно підраховані збитки наразі оцінюються в 1,2 – 1,5 мільйонів доларів.

Пожежникам так і не вдалося встановити причину займання, але зважаючи на високу температуру повітря та відсутність опадів, в пожежному відділі вважають, що причиною загорання могло стати будь-що.

Додамо, що за повідомленнями служби порятунку жертв серед людей немає, однак кілька осіб звернулося до лікарні внаслідок отруєння продуктами горіння.

 

Теги: Пожежа Канада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
8 липня, 22:16 Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
4154
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 950
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
969
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
8 липня, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
665
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 липня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук