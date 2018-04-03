Пожар в Кемерово: одиозный экс-губернатор после отставки возглавит парламент области

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который сложил свои полномочия в результате резонанса, который вызвал страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня", стал депутатом совета народных депутатов области.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на секретаря регионального воборкома Михаила Пименова.

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По его словам, решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании организации.

"Господину Тулееву, который возглавлял список "Единой России" в регионе, был передан мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена. Других кандидатур для замещения не было", – говорится в публикации.

Издание также добавляет, что на следующей неделе на очередной сессии совета депутатов Кемеровской области председатель совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия, а затем спикером совета депутатов станет именно Аман Тулеев. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Как тогда подчеркивал чиновник, после трагедии в "Зимней вишне" он не может находиться на посту губернатора, поскольку "это тяжелое бремя". К слову, Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет.