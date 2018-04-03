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Пожежа в Кемерові: одіозний екс-губернатор після відставки очолить парламент області

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Амана Тулєєв
Амана Тулєєв / Фото з відкритих джерел

Колишній губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв, який склав свої повноваження внаслідок резонансу, який спричинила жахлива пожежа у ТЦ "Зимова вишня", став депутатом ради народних депутатів області.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на секретаря регіонального воборкому Михайла Піменова.

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За його словами, рішення про передачу вакантного мандату було ухвалено на нараді організації.

"Пану Тулєєву, який очолював список "Єдиної Росії" в регіоні, було передано мандат депутата-однопартійця Ван Вай-Чена. Інших кандидатур для заміщення не було", – мовиться у публікації.

Видання також додає, що наступного тижня на черговій сесії ради депутатів Кемеровської області очільник ради Олексій Синіцин складе з себе повноваження, відтак спікером ради депутатів стане саме Аман Тулєєв. Офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив.

Нагадаємо, 1 квітня Аман Тулєєв звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про відставку. Як тоді підкреслював чиновник, після трагедії у "Зимовій вишні" він не може перебувати на посаді губернатора, оскільки "це важкий тягар". До слова, Тулєєв очолював Кузбас понад 20 років.

Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
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