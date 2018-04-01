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Пожежа в Кемерові: губернатор області подав у відставку

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Аман Тулєєв
Аман Тулєєв / Радіо Свобода

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв, де під час пожежі у торговому центрі загинуло 64 особи, подав президенту Росії прохання про відставку.

Про це він заявив у неділю, 1 квітня, повідомляє DW.

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"Я подав президенту Російської Федерації прохання про відставку. Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням, тому що з таким важким тягарем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна", – заявив Аман Тулєєв.

Тулєєв обіймав посаду голови адміністрації Кемеровської області понад 20 років – з 1997 року.

Варто зазначити, що до цього у розмові з Путіним Тулєєв різко обізвався про місцевих мешканців та жертв трагедії, які вийшли на мітинг.

Нагадаємо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерові спалахнула 25 березня. За офіційними даними, у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.

Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
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