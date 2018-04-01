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Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку

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Аман Тулеев
Аман Тулеев / Радио Свобода

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, подал президенту России прошение об отставке.

Об этом он заявил в воскресенье, 1 апреля, сообщает DW.

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"Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – заявил Аман Тулеев.

Тулеев занимал должность главы администрации Кемеровской области более 20 лет – с 1997 года.

Стоит отметить, что до этого в разговоре с Путиным Тулеев резко отозвался о местных жителях и жертвах трагедии, которые вышли на митинг.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Теги: Новости политики Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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