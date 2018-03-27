Пожар в Кемерово: на встрече с Путиным жестко обозвали участников митинга памяти жертв

После пожара в торговом центре в Кемерово глава Кузбасса Аман Тулеев решил не извиниться перед родственниками погибших и выйти к людям, которые собрались на митинг в память о жертвах трагедии, а поблагодарить Путина. А также извиниться перед ним.

27 марта, через два дня после пожара в торговом центре, на место происшествия прибыл президент России Владимир Путин. Он посетил руины торгового центра, после чего встретился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

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В то время в Кемерово собралось около 4 тысяч человек на митинг в память о жертвах трагедии – 64 человек, среди которых 41 – ребенок. Участников митинга российский политик назвал "вороньем". И заявил, что это не родственники погибших.

"Моя задача – не допустить того, что происходит, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно с какой целью", – заявил Аман Тулеев.

По словам чиновника, "на горе человеческом вся оппозиционная сила в момент приехала": "Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы".

Поэтому Тулеев решил извиниться перед Путиным за трагедию.

Хотя, по данным "Коммерсанта", на митинг собралось около 4 тысяч человек, среди которых и родственники жертв трагедии. Они требовали, чтобы глава области вышел к ним, однако Тулеев так и не решился это сделать.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.