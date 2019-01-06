Пожар в квест-комнате в Польше: назвали причины трагедии

Польская полиция сообщила предварительную версию пожара в квест-комнате "Escape Room", где накануне пять девушек праздновали день рождения. Кроме девушек, умерших вследствии пожара, в ловушке оказался и работник заведения.

Об этом сообщил Polsat News.

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По словам главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, 24-летний работник должен был следить за участниками игры и мог разблокировать двери, однако из-за пожара, он тоже оказался в ловушке. Вероятно, пожар вызвал утечку газа из баллона, который был в зале ожидания игровой комнаты.

Полиция сообщила, что в помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности, в частности не было аварийного выхода. Владельца квест-комнаты в городе Кошалин уже задержали. Министр внутренних дел распорядился провести проверки на всех объектах подобного типа.

Напомним, что вчера, 5 января, в польском городе Кошалин во время прохождения игрового квеста произошел пожар, который унес жизни пяти детей. Девушки принимали участие в квесте, по условиям которого, двери на выход можно открыть только когда будут выполнены все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины задач.