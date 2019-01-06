17:12
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Пожар в квест-комнате в Польше: назвали причины трагедии

      38 Читати новину українською
      Пожар в квест-комнате
      Пожар в квест-комнате / Фото из социальных сетей

      Польская полиция сообщила предварительную версию пожара в квест-комнате "Escape Room", где накануне пять девушек праздновали день рождения. Кроме девушек, умерших вследствии пожара, в ловушке оказался и работник заведения.

      Об этом сообщил Polsat News.

      Читайте также: В Украине за первые двое суток нового года от пожаров погибло рекордное количество людей

      По словам главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, 24-летний работник должен был следить за участниками игры и мог разблокировать двери, однако из-за пожара, он тоже оказался в ловушке. Вероятно, пожар вызвал утечку газа из баллона, который был в зале ожидания игровой комнаты.

      Полиция сообщила, что в помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности, в частности не было аварийного выхода. Владельца квест-комнаты в городе Кошалин уже задержали. Министр внутренних дел распорядился провести проверки на всех объектах подобного типа.

      Напомним, что вчера, 5 января, в польском городе Кошалин во время прохождения игрового квеста произошел пожар, который унес жизни пяти детей. Девушки принимали участие в квесте, по условиям которого, двери на выход можно открыть только когда будут выполнены все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины задач.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Пожар Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 14:33 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      9484
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сегодня , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 2282
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      сегодня , 12:50 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 86982
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 11:44 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      31052
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 11:00 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8145
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Пекин пережил рекордный дождь
       22 июля 2012 , 17:21
      Эммануэль Макрон: как пройти путь от неизвестного банкира к возможному президенту Франции
       7 мая 2017 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук