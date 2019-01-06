Пожежа у квест-кімнаті у Польщі: назвали причину трагедії

Польська поліція повідомила попередню версію пожежі у квест-кімнаті "Escape Room", де напередодні п'ять дівчат святкували день народження. Окрім дівчат, що померли внаслідок пожежі, у пастці опинився і працівник закладу.

Про це повідомив Polsat News.

Читайте також: В Україні за перші дві доби нового року від пожеж загинула рекордна кількість людей

За словами головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика, 24-річний працівник мав би стежити за учасниками гри та міг розблокувати двері, проте через пожежу, він теж опинився у пастці. Ймовірно, пожежу спричинив витік газу з балона, що був у залі очікування ігрової кімнати.

Поліція повідомила, що у приміщенні були серйозні порушення пожежної безпеки, зокрема не було аварійного виходу. Власника квест-кімнати у місті Кошалін вже затримали. Міністр внутрішніх справ розпорядився провести перевірки на всіх об'єктах подібного типу.

Нагадаємо, що вчора, 5 січня, у польському місті Кошалін під час проходження ігрового квесту сталася пожежа, яка забрала життя п'яти дітей. Дівчата брали участь у квесті, за умовами якого, двері на вихід можна відкрити тільки коли будуть виконані всі завдання. У момент, коли почалася пожежа, вони не виконали й половини завдань.