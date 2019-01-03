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      В Україні за перші дві доби нового року від пожеж загинула рекордна кількість людей

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      В Україні за перші дві доби нового року від пожеж загинули 28 осіб
      В Україні за перші дві доби нового року від пожеж загинули 28 осіб / Фото з відкритих джерел

      В Україні за два дні вогонь забрав життя у 28 людей. Усі громадяни загинули на пожежах у житловому секторі протягом 1 і 2 січня.

      Про це повідомляє ДСНС України.

      Читайте також: Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові: один із постраждалих помер

      "Дуже прикро, що розпочинати новий 2019 рік доводиться сумним антирекордом", – зазначають у прес-службі ДСНС. Відомо, що основною причиною трагедій є недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.

      Зокрема, тільки на Чернігівщині 1 січня на пожежах загинуло 3-є людей. На Луганщині, 2 січня, під час гасіння пожежі у будинку, вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка.

      Крім того, на Донеччині сталася трагедія у приватному житловому будинку. Там виникла пожежа, під час гасіння якої було виявлено тіло загиблої жінки.

      Цього ж дня у місті Благовіщенське Кіровоградської області вогонь забрав життя ще одного громадянина.

      Попереду Різдвяні свята, і для того, щоб вони не були затьмарені надзвичайними подіями, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні протипожежних норм у помешканнях. В цей період необхідно з особливою увагою та відповідальністю користуватися свічками, пічним та газовим опаленням, а також обов'язково слідкувати за станом електромережі. Інакше трагедії не уникнути,
      – наголошують у ДСНС.

      Нагадаємо, що в Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

      Теги: Новини України Новорічні свята ДСНС Пожежа Жертви Рекорди
      Джерело: 24 канал
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