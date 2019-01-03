В Україні за перші дві доби нового року від пожеж загинула рекордна кількість людей

В Україні за два дні вогонь забрав життя у 28 людей. Усі громадяни загинули на пожежах у житловому секторі протягом 1 і 2 січня.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Дуже прикро, що розпочинати новий 2019 рік доводиться сумним антирекордом", – зазначають у прес-службі ДСНС. Відомо, що основною причиною трагедій є недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.

Зокрема, тільки на Чернігівщині 1 січня на пожежах загинуло 3-є людей. На Луганщині, 2 січня, під час гасіння пожежі у будинку, вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Крім того, на Донеччині сталася трагедія у приватному житловому будинку. Там виникла пожежа, під час гасіння якої було виявлено тіло загиблої жінки.

Цього ж дня у місті Благовіщенське Кіровоградської області вогонь забрав життя ще одного громадянина.

Попереду Різдвяні свята, і для того, щоб вони не були затьмарені надзвичайними подіями, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні протипожежних норм у помешканнях. В цей період необхідно з особливою увагою та відповідальністю користуватися свічками, пічним та газовим опаленням, а також обов'язково слідкувати за станом електромережі. Інакше трагедії не уникнути,

– наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, що в Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.