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      У Польщі внаслідок пожежі під час ігрового квесту загинули п'ятеро дітей

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      Жахлива пожежа у квест кімнаті забрала життя п'яти дівчат
      Жахлива пожежа у квест кімнаті забрала життя п'яти дівчат / radiokoszalin

      У польському місті Кошалін під час проходження ігрового квесту сталася пожежа, яка забрала життя п'яти дітей.

      Про це повідомило Polskie Radio.

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      Зазначається, що о 18:00 за київським часом у кімнаті для проходження квесту сталася пожежа.

      Жертвами трагедії стали п'ятнадцятирічні дівчата, які брали участь у вечірці з нагоди дня народження однієї з них,
      – йдеться в повідомленні.

      Дівчата брали участь у квесті, за умовами якого, двері на вихід можна відкрити тільки коли будуть виконані всі завдання. У момент, коли почалася пожежа, вони не виконали і половини завдань.

      Жертвою пожежі також став чоловік. Його доправили до лікарні з сильними опіками.

      На місце пожежі було направлено чотири пожежні бригади. На момент прибуття бригади на місце, вогонь охопив вже весь перший поверх будівлі.

      За даними поліції, пожежу вдалося загасити. Що стало причиною її виникнення наразі невідомо.

      "Важко сказати, що могло бути безпосередньою причиною пожежі, це, безумовно, буде встановлено в процесі розслідування", – заявив глава МВС Польщі Йоахим Брудзиньский.

      У зв'язку з трагедією міністр внутрішніх справ розпорядився провести перевірки на всіх об'єктах подібного типу.

       

      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Новини Польщі Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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