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      У Норвегії під лавиною загинули іноземні туристи: фото

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      У Норвегії під лавиною загинули іноземні туристи
      У Норвегії під лавиною загинули іноземні туристи / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 4 січня, четверо туристів з Фінляндії і Швеції були визнані загиблими. Два дні тому вони потрапили під лавину в Норвегії під час катання на лижах.

      Про це повідомляє Arab News.

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      Відомо, що лавина зійшла 2 січня в північному норвезькому регіоні Трумс в районі, який дуже популярний серед лижників. У відомстві зазначають, що три фіна і швед каталися на лижах в цьому районі.

      У четвер, 3 січня, були виявлені сліди від лиж, які вели в лавину, але не виходили за нею.

      Це підтверджує наше припущення про те, що зниклі потрапили в лавину. Минуло вже 38 годин з тих пір,
      – заявила на прес-конференції начальник поліції Трумса Астрід Елізабет Нільсен.

      лижники норвегія жертви
      Ця машина належала 4 лижникам, які зникли у горах Норвегії//Фото: Arab News

      Вже у п'ятницю, 4 січня, рятувальний вертоліт виявив два передавачі, які використовуються лижниками для визначення їх позицій при потраплянні в лавину.

      Тепер, коли ми підтвердили свої припущення, ми вважаємо, що більше немає ймовірності, що будь-хто з чотирьох вижив,
      – додала начальник поліції.

      Нагадаємо, що 3 січня завершилась пошуково-рятувальна операція у Магнітогорську, де 31 грудня стався вибух у багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіла 39 загиблих, імена яких оприлюднили.

      Теги: Норвегія Швеція Фінляндія Жертви Поліція
      Джерело: 24 Канал
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