В Норвегии под лавиной погибли иностранные туристы: фото

В пятницу, 4 января, четверо туристов из Финляндии и Швеции были признаны погибшими. Два дня назад они попали под лавину в Норвегии во время катания на лыжах.

Об этом сообщает Arab News.

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Известно, что лавина сошла 2 января в северном норвежском регионе Трумс в районе, который очень популярен среди лыжников. В ведомстве отмечают, что три финна и швед катались на лыжах в этом районе.

В четверг, 3 января, были обнаружены следы от лыж, которые вели в лавину, но не выходили за ней.

Это подтверждает наше предположение о том, что пропавшие попали в лавину. Прошло уже 38 часов с тех пор,

– заявила на пресс-конференции начальник полиции Трумса Астрид Элизабет Нильсен.



Эта машина принадлежала 4 лыжникам, которые исчезли в горах Норвегии//Фото: Arab News

Уже в пятницу, 4 января, спасательный вертолет обнаружил два передатчика, которые используются лыжниками для определения их позиций при попадании в лавину.

Теперь, когда мы подтвердили свои предположения, мы считаем, что больше нет вероятности, что кто-либо из четырех выжил,

– добавила начальник полиции.

Напомним, что 3 января завершилась поисково-спасательная операция в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв в многоэтажке. Из-под завалов извлечены тела 39 погибших, имена которых обнародовали.