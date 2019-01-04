Туристические регионы Таиланда страдают от шторма

На юге Таиланда начался тропический шторм Пабук, который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.

Об этом сообщает BBC.

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Местная метеослужба отметила, что шторм обрушился на провинцию Накхонситхаммарат днем, 4 января. Метеорологи прогнозируют, что непогода будет двигаться через юг Таиланда и охватит такие популярные туристические места, как острова Самуи, Тау и Пханган. Метеослужба предупредила, что волны воды могут достигать пяти метров, также есть вероятность сильных наводнений. Синоптики прогнозируют, что тропический шторм Пабук продлится несколько дней и ослабит свою силу в направлении от Сиамского залива до Андаманского моря.

В социальных сетях появились фото и видео с места непогоды.

Thousands of people are fleeing popular Thai islands as Tropical Storm Pabuk approaches. It could be the most devastating storm to hit Thailand in decades, officials tell CNN. https://t.co/DLbChUcXIW pic.twitter.com/vVHHASssZ1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 3, 2019

Here's another video I took from a terrace in my hotel in Bo Phut at Koh Samui.#Pabuk #KohSamui #Thailand #Storm pic.twitter.com/1NyyVNLwWh — Redwan S from BD (@s_redwan) January 4, 2019

Власти Таиланда заверили, что готовы к стихийному бедствию, которое охватило регионы страны в разгар туристического сезона. Путешественники, которые оказались на месте непогоды, рассказали, что сейчас там сильный ливень, ветер и высокие волны, время от времени возникают перебои с электроснабжением.

Напомним, что в 1989 году этот же регион охватил тайфун Гэй, жертвами которого стали 800 человек. Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в Таиланд на период активности тропического шторма Пабук.