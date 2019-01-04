Туристические регионы Таиланда страдают от шторма
На юге Таиланда начался тропический шторм Пабук, который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.
Об этом сообщает BBC.
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Местная метеослужба отметила, что шторм обрушился на провинцию Накхонситхаммарат днем, 4 января. Метеорологи прогнозируют, что непогода будет двигаться через юг Таиланда и охватит такие популярные туристические места, как острова Самуи, Тау и Пханган. Метеослужба предупредила, что волны воды могут достигать пяти метров, также есть вероятность сильных наводнений. Синоптики прогнозируют, что тропический шторм Пабук продлится несколько дней и ослабит свою силу в направлении от Сиамского залива до Андаманского моря.
В социальных сетях появились фото и видео с места непогоды.
Власти Таиланда заверили, что готовы к стихийному бедствию, которое охватило регионы страны в разгар туристического сезона. Путешественники, которые оказались на месте непогоды, рассказали, что сейчас там сильный ливень, ветер и высокие волны, время от времени возникают перебои с электроснабжением.
Напомним, что в 1989 году этот же регион охватил тайфун Гэй, жертвами которого стали 800 человек. Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в Таиланд на период активности тропического шторма Пабук.