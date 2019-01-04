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      Туристичні регіони Таїланду потерпають від шторму

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      Тропічний шторм Памук охопив туристичні регіони Таїланду
      Тропічний шторм Памук охопив туристичні регіони Таїланду / www.google.com

      На Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років.

      Про це повідомляє BBC. 

      Читайте також: В Україні вирує негода: подекуди випало до 50 сантиметрів снігу

      Місцева метеослужба зазначила, що шторм насунувся на провінцію Накхонсітхаммарат вдень, 4 січня. Метеорологи прогнозують, що негода буде рухатися через південь Таїланду і охопить такі популярні туристичні місця, як острови Самуї, Тау та Пханган. Метеослужба попередила, що хвилі води можуть сягати п'яти метрів, також є ймовірність сильних повенів. Синоптики прогнозують, що тропічний шторм Пабук триватиме декілька днів і послабить свою силу у напрямку від Сіамської затоки до Андаманського моря.

      У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця негоди.

      Влада Таїланду запевнила, що готова до стихійного лиха, яке охопило регіони країни в розпал туристичного сезону. Мандрівники, які опинилися на місці негоди, розповіли, що зараз там сильна злива, вітер і високі хвилі, час від часу виникають перебої з електропостачанням.

      Нагадаємо, що у 1989 році цей самий регіон охопив тайфун Гей, жертвами якого стали 800 людей. Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматися від поїздок у Таїланд на період активності тропічного шторму Пабук.

      Теги: Надзвичайні ситуації Таїланд
      Джерело: 24 Канал
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