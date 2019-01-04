Туристичні регіони Таїланду потерпають від шторму

На Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років.

Про це повідомляє BBC.

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Місцева метеослужба зазначила, що шторм насунувся на провінцію Накхонсітхаммарат вдень, 4 січня. Метеорологи прогнозують, що негода буде рухатися через південь Таїланду і охопить такі популярні туристичні місця, як острови Самуї, Тау та Пханган. Метеослужба попередила, що хвилі води можуть сягати п'яти метрів, також є ймовірність сильних повенів. Синоптики прогнозують, що тропічний шторм Пабук триватиме декілька днів і послабить свою силу у напрямку від Сіамської затоки до Андаманського моря.

У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця негоди.

Thousands of people are fleeing popular Thai islands as Tropical Storm Pabuk approaches. It could be the most devastating storm to hit Thailand in decades, officials tell CNN. https://t.co/DLbChUcXIW pic.twitter.com/vVHHASssZ1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 3, 2019

Here's another video I took from a terrace in my hotel in Bo Phut at Koh Samui.#Pabuk #KohSamui #Thailand #Storm pic.twitter.com/1NyyVNLwWh — Redwan S from BD (@s_redwan) January 4, 2019

Влада Таїланду запевнила, що готова до стихійного лиха, яке охопило регіони країни в розпал туристичного сезону. Мандрівники, які опинилися на місці негоди, розповіли, що зараз там сильна злива, вітер і високі хвилі, час від часу виникають перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, що у 1989 році цей самий регіон охопив тайфун Гей, жертвами якого стали 800 людей. Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматися від поїздок у Таїланд на період активності тропічного шторму Пабук.