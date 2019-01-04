Туристичні регіони Таїланду потерпають від шторму
На Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років.
Про це повідомляє BBC.
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Місцева метеослужба зазначила, що шторм насунувся на провінцію Накхонсітхаммарат вдень, 4 січня. Метеорологи прогнозують, що негода буде рухатися через південь Таїланду і охопить такі популярні туристичні місця, як острови Самуї, Тау та Пханган. Метеослужба попередила, що хвилі води можуть сягати п'яти метрів, також є ймовірність сильних повенів. Синоптики прогнозують, що тропічний шторм Пабук триватиме декілька днів і послабить свою силу у напрямку від Сіамської затоки до Андаманського моря.
У соціальних мережах з'явилися фото та відео з місця негоди.
Влада Таїланду запевнила, що готова до стихійного лиха, яке охопило регіони країни в розпал туристичного сезону. Мандрівники, які опинилися на місці негоди, розповіли, що зараз там сильна злива, вітер і високі хвилі, час від часу виникають перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, що у 1989 році цей самий регіон охопив тайфун Гей, жертвами якого стали 800 людей. Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматися від поїздок у Таїланд на період активності тропічного шторму Пабук.