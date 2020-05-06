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      Пожар в ОАЭ: рассказы очевидцев о хаосе в небоскребе

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      Пожар в ОАЭ 2020 – жители небоскреба о пожаре в Шардже
      Пожар в ОАЭ: жители небоскреба рассказали, как спаслись от огня / thenational.ae/uae

      Жители 48-этажного небоскреба в Шардже (ОАЭ), горевшего вечером 5 мая, рассказали о своей реакции на огонь и спасение. В пожаре никто не погиб.

      Когда в небоскребе включилась пожарная сигнализация, некоторые жители решили, что это учебная тревога, сообщает The National.

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      Сириец Фадлалла Хассун рассказал, что начал эвакуацию, когда увидел соседей, бежавших к запасному выходу. Тогда мужчина вернулся за своим котом и покинул здание.

      В то же время Наташа Абу Бакир из Нигерии смотрела фильм в своей квартире на 21 этаже, когда одна из соседей закричала: "Огонь, огонь!"

      "Я спросила у своих соседей, что происходит, но это был хаос. Они сказали, что огонь появился на нижних этажах и быстро распространялся", – рассказала Абу Бакир.

      Христиана Фаусто с Филиппин рассказал, что узнал о пожаре, когда от огня треснуло окно.

      Это было катастрофой. Дым появился в квартире из-под окна. Такое ощущение было, словно он проходит сквозь стены,
      – рассказал мужчина.

      Тогда он собрал ждену, их 4-летнего сына и  7-месячного ребенка, и выбежал на улицу с вещами первой необходимости.

      Полиция получила сообщение о пожаре в 21:04, и первые экипажи были на месте происшествия через 6 минут.

      "Арендаторы были эвакуированы еще до того, как огонь распространился, что помогло избежать серьезных травм", – заявил начальник гражданской обороны Шардже Кол Сами Аль Накби.

      Что известно о пожаре в небоскребе в ОАЭ

      • Вечером 5 мая в городе Шардже в ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб – от первого до последнего этажа.
      • Всех жильцов дома и 5 соседних эвакуировали – это до 250 семей.
      • Квартал вокруг здания в огне огородили правоохранители. На месте также дежурили 5 бригад "скорой".
      • В пожаре никто не погиб, но пострадали 12 человек. В частности, 10 человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. Еще 2 пострадавших госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.
      • Причину возникновения пожара еще выясняют.

       

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Пожар Чрезвычайное происшествие ОАЭ
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