Пожежа в ОАЕ: розповіді очевидців про хаос у хмарочосі

Мешканці 48-поверхового хмарочоса в Шарджі (ОАЕ), що горів ввечері 5 травня, розповіли про свою реакцію на вогонь та порятунок. У пожежі ніхто не загинув.

Коли у хмарочосі увімкнулась пожежна сигналізація, деякі мешканці вирішили, що це навчальна тривога, повідомляє The National.

Все, що відомо Масштабна пожежа хмарочоса в ОАЕ: фото і відео

Сирієць Фадлалла Хассун розповів, що почав евакуацію, коли побачив сусідів, які бігли до аварійного виходу. Тоді чоловік повернуся по свого кота і покинув будівлю.

Водночас Наташа Абу Бакір з Нігерії дивилась фільм у своїй квартирі на 21 поверсі, коли одна з сусідів закричала: "Вогонь, вогонь!"

"Я запитала у своїх сусідів, що відбувається, але це був хаос. Вони сказали, що вогонь з’явився на нижніх поверхах і швидко поширювався", – розповіла Абу Бакір.

Христиана Фаусто з Філіппін розповів, що дізнався про пожежу, коли від вогню тріснуло його вікно.

Це було катастрофою. Дим з’явився у квартирі з-під вікна. Таке відчуття було, наче він проходить крізь стіни,

– розповів чоловік.

Тоді він зібрав дружину, їхнього 4-річного сина та ще одну 7-місячну дитину, і вибіг на вулицю з речами першої необхідності.

Поліція отримала повідомлення про пожежу о 21:04, і перші екіпажі були на місці події за 6 хвилин.

"Орендарі були евакуйовані ще до того, як вогонь поширився, що допомогло уникнути серйозних травм", – заявив начальник цивільної оборони Шарджі Кол Самі Аль Накбі.

Що відомо про пожежу у хмарочосі в ОАЕ

Ввечері 5 травня в місті Шарджі в ОАЕ загорівся 48-поверховий хмарочос – від першого до останнього поверху.

Усіх мешканців будинку та 5 сусідніх евакуювали – це до 250 сімей.

Квартал навколо будівлі у вогні обгородили правоохоронці. На місці також чергували 5 бригад "швидкої".

У пожежі ніхто не загинув, але постраждали 12 людей. Зокрема, 10 людей отримали легкі травми, першу медичну допомогу їм надали на місці події. Ще 2 постраждалих госпіталізували до лікарні Аль Касімі із травмами середнього ступеня тяжкості.

Причину виникнення пожежі ще з’ясовують.