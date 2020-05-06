Пожежа в ОАЕ: розповіді очевидців про хаос у хмарочосі
Мешканці 48-поверхового хмарочоса в Шарджі (ОАЕ), що горів ввечері 5 травня, розповіли про свою реакцію на вогонь та порятунок. У пожежі ніхто не загинув.
Коли у хмарочосі увімкнулась пожежна сигналізація, деякі мешканці вирішили, що це навчальна тривога, повідомляє The National.
Все, що відомо Масштабна пожежа хмарочоса в ОАЕ: фото і відео
Сирієць Фадлалла Хассун розповів, що почав евакуацію, коли побачив сусідів, які бігли до аварійного виходу. Тоді чоловік повернуся по свого кота і покинув будівлю.
Водночас Наташа Абу Бакір з Нігерії дивилась фільм у своїй квартирі на 21 поверсі, коли одна з сусідів закричала: "Вогонь, вогонь!"
"Я запитала у своїх сусідів, що відбувається, але це був хаос. Вони сказали, що вогонь з’явився на нижніх поверхах і швидко поширювався", – розповіла Абу Бакір.
Христиана Фаусто з Філіппін розповів, що дізнався про пожежу, коли від вогню тріснуло його вікно.
Це було катастрофою. Дим з’явився у квартирі з-під вікна. Таке відчуття було, наче він проходить крізь стіни,
– розповів чоловік.
Тоді він зібрав дружину, їхнього 4-річного сина та ще одну 7-місячну дитину, і вибіг на вулицю з речами першої необхідності.
Поліція отримала повідомлення про пожежу о 21:04, і перші екіпажі були на місці події за 6 хвилин.
"Орендарі були евакуйовані ще до того, як вогонь поширився, що допомогло уникнути серйозних травм", – заявив начальник цивільної оборони Шарджі Кол Самі Аль Накбі.
Що відомо про пожежу у хмарочосі в ОАЕ
- Ввечері 5 травня в місті Шарджі в ОАЕ загорівся 48-поверховий хмарочос – від першого до останнього поверху.
- Усіх мешканців будинку та 5 сусідніх евакуювали – це до 250 сімей.
- Квартал навколо будівлі у вогні обгородили правоохоронці. На місці також чергували 5 бригад "швидкої".
- У пожежі ніхто не загинув, але постраждали 12 людей. Зокрема, 10 людей отримали легкі травми, першу медичну допомогу їм надали на місці події. Ще 2 постраждалих госпіталізували до лікарні Аль Касімі із травмами середнього ступеня тяжкості.
- Причину виникнення пожежі ще з’ясовують.