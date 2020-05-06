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      Пожежа в ОАЕ: розповіді очевидців про хаос у хмарочосі

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      Пожежа в ОАЕ: мешканці хмарочоса розповіли, як врятувалися від вогню
      Пожежа в ОАЕ: мешканці хмарочоса розповіли, як врятувалися від вогню / thenational.ae/uae

      Мешканці 48-поверхового хмарочоса в Шарджі (ОАЕ), що горів ввечері 5 травня, розповіли про свою реакцію на вогонь та порятунок. У пожежі ніхто не загинув.

      Коли у хмарочосі увімкнулась пожежна сигналізація, деякі мешканці вирішили, що це навчальна тривога, повідомляє The National.

      Все, що відомо Масштабна пожежа хмарочоса в ОАЕ: фото і відео

      Сирієць Фадлалла Хассун розповів, що почав евакуацію, коли побачив сусідів, які бігли до аварійного виходу. Тоді чоловік повернуся по свого кота і покинув будівлю.

      Водночас Наташа Абу Бакір з Нігерії дивилась фільм у своїй квартирі на 21 поверсі, коли одна з сусідів закричала: "Вогонь, вогонь!"

      "Я запитала у своїх сусідів, що відбувається, але це був хаос. Вони сказали, що вогонь з’явився на нижніх поверхах і швидко поширювався", – розповіла Абу Бакір.

      Христиана Фаусто з Філіппін розповів, що дізнався про пожежу, коли від вогню тріснуло його вікно.

      Це було катастрофою. Дим з’явився у квартирі з-під вікна. Таке відчуття було, наче він проходить крізь стіни,
      – розповів чоловік.

      Тоді він зібрав дружину, їхнього 4-річного сина та ще одну 7-місячну дитину, і вибіг на вулицю з речами першої необхідності.

      Поліція отримала повідомлення про пожежу о 21:04, і перші екіпажі були на місці події за 6 хвилин.

      "Орендарі були евакуйовані ще до того, як вогонь поширився, що допомогло уникнути серйозних травм", – заявив начальник цивільної оборони Шарджі Кол Самі Аль Накбі.

      Що відомо про пожежу у хмарочосі в ОАЕ

      • Ввечері 5 травня в місті Шарджі в ОАЕ загорівся 48-поверховий хмарочос – від першого до останнього поверху.
      • Усіх мешканців будинку та 5 сусідніх евакуювали – це до 250 сімей.
      • Квартал навколо будівлі у вогні обгородили правоохоронці. На місці також чергували 5 бригад "швидкої".
      • У пожежі ніхто не загинув, але постраждали 12 людей. Зокрема, 10 людей отримали легкі травми, першу медичну допомогу їм надали на місці події. Ще 2 постраждалих госпіталізували до лікарні Аль Касімі із травмами середнього ступеня тяжкості.
      • Причину виникнення пожежі ще з’ясовують.

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації ОАЕ
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