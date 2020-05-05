Масштабна пожежа хмарочоса в ОАЕ: у місті Шарджа палає 48 поверхів будинку – фото і відео

В одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів, Шарджі, спалахнув 48-поверховий хмарочос. Пожежа розгорілася неабияка: палають всі поверхи висотної будівлі, на місці вже працюють рятувальники.

Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої". Про це інформує Gulf News.

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Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.

Хмарочос розташований у районі Аль Нагда. Назва будівлі Abbco Tower, вона сягає 190 метрів у висоту. Хмарочос займає восьме місце за висотою у Шарджі. Його відкрили у 2006 році. На кожному поверсі будівлі розташовано по 12 квартир.

Шматки обшивки хмарочоса засипають всю вулицю. Багато автомобілів, припаркованих поруч з палаючим будинком, були пошкоджені цими уламками. Район пожежі оточений поліцією.

Пожежа у Шарджі: відео

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah late on Tuesday. Fire engines and ambulances have been rushed to the spot.



More details here: https://t.co/y5A3wQTwdh pic.twitter.com/x6scWRFmrT — Juviraj Anchil (@j_anchil) May 5, 2020

Причина пожежі наразі не встановлена. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:04. Наразі поліція за допомогою дронів намагається з'ясувати, чи в будівлі залишилися люди.

Дивіться фото пожежі хмарочоса у Шарджі / Фото Gulf News



Пожежа у хмарочосі в Шарджі, ОАЕ / Фото Khaleej Times

Пожежа у Шарджі: відео

A massive fire that broke out in a residential building in Sharjah's Al Nahda area has been brought under control by the emirate's Civil Defence units.



ARN News has reached out to authorities for further details of the incident.#Sharjah #fire #blaze #alnahda #buildingfire pic.twitter.com/k0321VXvoh — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) May 5, 2020

Пожежа у висотці в ОАЕ, Шарджа: відео

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates



pic.twitter.com/Gdm1uY0BRu — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2020

Шматки будівлі падають прямо на вулицю: відео

Полум'я вже й на вулиці: відео

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah. It’s a 50 storey tower residing mostly by Indians. pic.twitter.com/snHpgMxpxg — enaz ahamed (@enaz_ahamed) May 5, 2020

Що відомо про місто Шарджа, де спалахнула масштабна пожежа? Це третє за величиною місто в ОАЕ. Його населення складає майже 900 тисяч осіб. Разом з Дубаєм та Аджманом, утворює агломерацію з населенням в понад 3 мільйони людей.

Шарджа на карті ОАЕ: