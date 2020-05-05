Масштабна пожежа хмарочоса в ОАЕ: у місті Шарджа палає 48 поверхів будинку – фото і відео
В одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів, Шарджі, спалахнув 48-поверховий хмарочос. Пожежа розгорілася неабияка: палають всі поверхи висотної будівлі, на місці вже працюють рятувальники.
Інформації про жертв чи постраждалих поки немає. На місці працюють пожежники та під’їжджає багато автомобілів "швидкої". Про це інформує Gulf News.
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Жителів хмарочоса та 5 сусідніх з ним будівель евакуювали. За попередніми даними, займання розпочалося з 10 поверху і швидко поширилося усією будівлею.
Хмарочос розташований у районі Аль Нагда. Назва будівлі Abbco Tower, вона сягає 190 метрів у висоту. Хмарочос займає восьме місце за висотою у Шарджі. Його відкрили у 2006 році. На кожному поверсі будівлі розташовано по 12 квартир.
Шматки обшивки хмарочоса засипають всю вулицю. Багато автомобілів, припаркованих поруч з палаючим будинком, були пошкоджені цими уламками. Район пожежі оточений поліцією.
Пожежа у Шарджі: відео
Причина пожежі наразі не встановлена. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:04. Наразі поліція за допомогою дронів намагається з'ясувати, чи в будівлі залишилися люди.
Дивіться фото пожежі хмарочоса у Шарджі / Фото Gulf News
Пожежа у хмарочосі в Шарджі, ОАЕ / Фото Khaleej Times
Пожежа у Шарджі: відео
Пожежа у висотці в ОАЕ, Шарджа: відео
Шматки будівлі падають прямо на вулицю: відео
Полум'я вже й на вулиці: відео
Що відомо про місто Шарджа, де спалахнула масштабна пожежа? Це третє за величиною місто в ОАЕ. Його населення складає майже 900 тисяч осіб. Разом з Дубаєм та Аджманом, утворює агломерацію з населенням в понад 3 мільйони людей.
Шарджа на карті ОАЕ: