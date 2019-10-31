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      Пожар в поезде в Пакистане: не менее 65 погибших

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      Пожар в поезде
      Пожар в поезде / Скрин с видео

      В Пакистане в провинции Пенджаб возле города Лякватпур на ходу загорелся пассажирский поезд.

      Вероятно, причиной возгорания стал взрыв газового баллона у одного из пассажиров, сообщает Geo TV.

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      По состоянию на 08:00 утра 31 октября подтверждено гибель уже 65 человек. Пламя быстро распространилось на три вагона, которые выгорели дотла.

      Пожар в пакистанском поезде: смотрите видео

      Спасатели уточняют, что некоторые смерти – из-за попыток людей спастись: они выпрыгивали из горящих вагонов на обочину и получали при падении летальные травмы.

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      Теги: Пакистан Транспорт Жертвы
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