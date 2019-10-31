В Японии сгорел 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО: фото и видео
В Японии в городе Наха в префектуре Окинава ночью загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным полиции, полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, еще одна постройка продолжает гореть. В общем сгорело 4200 квадратных метров замка, сообщает NHK.
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Замок Сюри был построен около 500 лет назад и во времена государства Рюкю и выполнял роль императорской резиденции. Был признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
Сгорел замок ув Японии
В годы Второй мировой войны дом был разрушен после бомбардировки американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.
Замок до пожара
В Японии горит замок: смотрите видео
В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.