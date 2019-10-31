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      У Японії згорів 500-річний замок із спадщини ЮНЕСКО: фото та відео

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      Згорів замок у Японії
      Згорів замок у Японії / www3.nhk.or.jp/news

      У Японі у місті Наха в префектурі Окінава вночі загорівся замок Сюрі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

      За даними поліції, повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, ще одна споруда продовжує горіти. Загалом згоріло 4200 квадратних метрів замку, повідомляє NHK.

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      Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому і в часи держави Рюкю виконував роль імператорської резиденції. Був визнаний національним надбанням Японії в 1933 році.

      пожежа замок японії
      Згорів замок у Японії

      У роки Другої світової війни будинок було зруйновано після бомбардування американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році.

      замок японія
      Замок до пожежі

      У Японії горить замок: дивіться відео

      У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Японія Історія
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