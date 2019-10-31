Пожежа у потязі у Пакистані: щонайменше 65 загиблих
У Пакистані у провінції Пенджаб біля міста Лякватпур на ходу загорівся пасажирський потяг.
Ймовірно, причиною займання став вибух газового балона у одного з пасажирів, повідомляє Geo TV.
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Станом на 08:00 ранку 31 жовтня підтверджена загибель уже 65 осіб. Полум'я швидко поширилося на три вагони, які вигоріли дотла.
Пожежа у пакистансьому потязі: дивіться відео
Рятувальники уточнюють, що деякі смерті – через спроби людей врятуватися: вони вистрибували з палаючих вагонів на узбіччя і отримували при падінні летальні травми.
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