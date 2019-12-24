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      ГСЧС проверяла неврологический интернат Луганщины накануне пожара

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      ГБР расследует вероятную служебную халатность должностных лиц ГСЧС / lg.npu.gov.ua

      Масштабный пожар в неврологическом интернате на Луганщине произошел 22 декабря, 4 человека – погибли. ГБР расследует вероятную служебную халатность должностных лиц ГСЧС.

      Следователи ГБР считают, что трагедия могла случиться из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

      Кстати: Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали

      Накануне чиновники ГСЧС проверяли функционирование аварийно-спасательных систем лечебного учреждения.

      Досудебное расследование ведут по квалификации служебная халатность. Если следствие установит, что действия должностных лиц привели к гибели 4 пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната, то им грозит до 5 лет лишения свободы.

      Что известно о пожаре в неврологическом интернате на Луганщине

      Пожар произошел вечером 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната. Четверо людей погибли,еще трое получили травмы.

      Во время пожара мчсники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.

      Луганськ
      Четырех подопечных интерната не удалось спасти / Фото НПУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Чрезвычайное происшествие Новости Луганска Государственное бюро расследований ГСЧС Жертвы Пожар
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