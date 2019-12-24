ГСЧС проверяла неврологический интернат Луганщины накануне пожара

Масштабный пожар в неврологическом интернате на Луганщине произошел 22 декабря, 4 человека – погибли. ГБР расследует вероятную служебную халатность должностных лиц ГСЧС.

Следователи ГБР считают, что трагедия могла случиться из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

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Накануне чиновники ГСЧС проверяли функционирование аварийно-спасательных систем лечебного учреждения.

Досудебное расследование ведут по квалификации служебная халатность. Если следствие установит, что действия должностных лиц привели к гибели 4 пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната, то им грозит до 5 лет лишения свободы.

Что известно о пожаре в неврологическом интернате на Луганщине

Пожар произошел вечером 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната. Четверо людей погибли,еще трое получили травмы.

Во время пожара мчсники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.



Четырех подопечных интерната не удалось спасти / Фото НПУ