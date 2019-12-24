ДСНС перевіряла неврологічний інтернат Луганщини напередодні пожежі
Масштабна пожежа в неврологічному інтернаті на Луганщині сталася 22 грудня, 4 людей – загинули. ДБР розслідує ймовірну службову недбалість посадовців ДСНС.
Слідчі ДБР вважають, що трагедія могла трапитися через неналежне виконання службових обов’язків посадовцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області.
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Напередодні посадовці ДСНС перевіряли функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу.
Досудове розслідування ведуть за кваліфікацією службова недбалість. Якщо слідство встановить, що дії посадовців призвели до загибелі 4 пацієнтів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, то їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Що відомо про пожежу в неврологічному інтернаті на Луганщині
Пожежа сталася ввечері 22 грудня в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Четверо людей загинули,ще троє – отримали травми.
Під час пожежі надзвичайники мусили одночасно боротися з вогнем і евакуювати підопічних інтернату.
Чотирьох підопічних інтернату не вдалося врятувати / Фото НПУ