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      ДСНС перевіряла неврологічний інтернат Луганщини напередодні пожежі

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      ДБР розслідує ймовірну службову недбалість посадовців ДСНС / lg.npu.gov.ua

      Масштабна пожежа в неврологічному інтернаті на Луганщині сталася 22 грудня, 4 людей – загинули. ДБР розслідує ймовірну службову недбалість посадовців ДСНС.

      Слідчі ДБР вважають, що трагедія могла трапитися через неналежне виконання службових обов’язків посадовцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області.

      До речі: Пожежа у гуртожитку в Києві: понад 300 студентів евакуювали

      Напередодні посадовці ДСНС перевіряли функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу.

      Досудове розслідування ведуть за кваліфікацією службова недбалість. Якщо слідство встановить, що дії посадовців призвели до загибелі 4 пацієнтів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, то їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Що відомо про пожежу в неврологічному інтернаті на Луганщині

      Пожежа сталася ввечері 22 грудня в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Четверо людей загинули,ще троє – отримали травми.

      Під час пожежі надзвичайники мусили одночасно боротися з вогнем і евакуювати підопічних інтернату.

      Луганськ
      Чотирьох підопічних інтернату не вдалося врятувати / Фото НПУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Пожежа Жертви ДСНС Державне бюро розслідувань Новини Луганська Надзвичайні ситуації
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