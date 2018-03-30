Пожар в в/ч на Черниговщине: от палатки осталось пепелище, военный получил ожоги
29 марта в воинской части, которая дислоцируется неподалеку от села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар.
Как информируют в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона, огонь вспыхнул примерно в 7:30 утра в палаточном городке.
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Военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги второй степени. Его срочно доставили в Черниговский военный госпиталь. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
На фото, которые обнародовали в пресс-службе военной прокуратуры, видно, что от одной из палаток осталось лишь пепелище, а кровати, спальники и некоторое военное имущество сильно обгорело.
Предварительное расследование установило, что пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности – неправильно эксплуатировали военную печь, которую в народе называют "буржуйка".
По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство.