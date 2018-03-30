Пожежа у в/ч на Чернігівщині: від намету залишилось згарище, військовий зазнав опіків

29 березня у військовій частині, що дислокується неподалік села Гончарівське Чернігівської області, сталась пожежа.

Як інформують у прес-службі Військової прокуратури Центрального регіону, вогонь спалахнув приблизно о 7:30 ранку у наметовому містечку.

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Військовослужбовець-контрактник ЗСУ отримав опіки другого ступеня. Його терміново доставили до Чернігівського військового госпіталю. Медики оцінюють його стан як задовільний.

На фото, які оприлюднили у прес-службі військової прокуратури видно, що від одного з наметів залишилось лише згарище, а ліжка, спальники і деяке військове майно сильно обгоріло.

Попереднє розслідування встановило, що пожежа сталась внаслідок порушення правил пожежної безпеки – неправильно експлуатували військову піч, яку в народі називають "буржуйка".

За фактом пожежі військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону розпочато кримінальне провадження.