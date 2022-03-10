Больше всего от обстрелов пострадала Салтовка. Корреспондентка 24 канала передала, как сейчас выглядит район.
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Салтовка превратилась в пепелище
Дома разбиты и выгорели дотла. В стенах – дыры от российских снарядов.
Один из оставшихся в Салтовке дедушек рассказал – в его доме живут 11 человек. Все – люди постарше. Они прячутся в подвале и живут тем, что волонтеры довозят.
Обстрелянная Салтовка / Фото 24 канала:
Смотрите видео, как сейчас выглядит Салтовка:
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