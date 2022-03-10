Найбільше від обстрілів постраждала Салтівка. Кореспондентка 24 каналу передала, як зараз виглядає район.

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Салтівка перетворилась на згарище

Будинки розтрощені та вигорілі вщент. У стінах – дірки від російських снарядів.

Один з дідусів, який залишився у Салтівці розповів – в його будинку живуть 11 людей. Усі – старші люди. Вони ховаються в підвалі та живуть тим, що волонтери довозять.