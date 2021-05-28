Инцидент произошел около 16:00 27 мая по местному времени. Пожарные ехали на срочный вызов, когда их автомобиль попал в ДТП.

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Пострадали 5 человек, из них 4 – пожарные

Пожарный автомобиль столкнулся с Toyota и отлетел в стену. Часть дома просто разбило. Пострадали 4 пожарных и водитель легковушки. Двоих пожарных доставали из машины спасатели. Однако, сообщили медики, их травмы не опасны для жизни. Правоохранители выясняют детали ДТП.

Важно! Из-за аварии есть угроза разрушения здания. На месте работают коммунальщики, которые хотят убедиться, нет ли утечки газа.

Смотрите видео с места инцидента:

Ранее в США сошел с рельсов поезд с химикатами

Отметим, что 17 мая в США сошел с рельсов поезд с химикатами. После аварии он загорелся. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей из-за задымленности территории.