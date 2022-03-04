Однако по состоянию на 05:20 подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

Читайте также Около 150 контейнеров, – Галущенко об угрозе возгорания ядерного топлива на ЗАЭС

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах,

– отметили спасатели.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям указывают, что предварительно жертв и пострадавших нет.

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух заявил, что план эвакуации готов на случай аварии на ЗАЭС. Однако пока никого не эвакуируют. По его словам, пока не та ситуация.



Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!