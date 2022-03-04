Станом на 05:20 підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.
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Після проведення розвідки у п'ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п'ятому поверхах, – зазначили рятувальники.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій вказують, що попередньо жертв і постраждалих немає.
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