Станом на 05:20 підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.

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Після проведення розвідки у п'ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п'ятому поверхах, – зазначили рятувальники.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій вказують, що попередньо жертв і постраждалих немає.

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