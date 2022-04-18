Пожарные потушили масштабный пожар в Кременной и ликвидировали возгорание дома в Лисичанске

Служба ГСЧС тушила масштабный пожар спорткомплекса "Олимп" в Кременной и ликвидировала возгорание дома в Лисичанске.

В частности, спасатели Луганщины ликвидировали многочисленные пожары в жилом секторе и возгорание хвойной подстилки. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА.

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По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов загорелся спорткомплекс "Олимп". С ночи пожарно-спасательные подразделения ГСЧС гасили в городе масштабный пожар на территории комплекса. Сообщается, что уже сегодня утром, 18 апреля, пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Лисичанске.

Последствия обстрелов оккупантами Луганщины:

В Луганской ОГА напомнили, что за минувшие сутки спасатели потушили десятки возгораний квартир в многоэтажках в городе Северодонецк. А в Рубежном в результате обстрелов произошло разрушение нескольких жилых домов.

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