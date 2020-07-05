25 пожарных в Новой Каховке сумели потушить масштабный пожар в пятиэтажке. Обошлось без пострадавших.

Информацию о пожаре спасатели получили в 14:40. На месте происшествия работали 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава, сообщили в ГСЧС.

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Пожар был довольно масштабный. Из квартиры на пятом этаже, он перекинулся на крышу. Поэтому его общая площадь составила около 2 тысяч квадратных метров. Люди из дома были эвакуированы.

Пожар возник в квартире на пятом этаже / фото ГСЧС

Пожар был локализован в 16:16, а через 2 часа с момента вызова – в 18:40 – ликвидирован. Пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что причина пожара устанавливается. В то же время полиция уже задержала мужчину, из-за которого, вероятно, и возник пожар.