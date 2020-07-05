Пожежники загасили пожежу у 5-ти поверховому будинку у Новій Каховці – фото
25 пожежників у Новій Каховці зуміли загасити масштабну пожежу у п'ятиповерхівці. Обійшлося без постраждалих.
Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 14:40. На місце події працювали 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу, повідомили у ДСНС.
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Пожежа була доволі масштабна. З квартири на п'ятому поверсі, вона перекинулася на дах. Тож її загальна площа склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Люди з будинку були евакуйовані.
Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі / фото ДСНС
Пожежу було локалізовано о 16:16, а за дві години з моменту виклику – о 18:40 – ліквідовано. Постраждалих немає.
Рятувальники зазначають, що причина пожежі встановлюється. Натомість поліція вже затримала чоловіка, через якого, ймовірно, і виникла пожежа.