25 пожежників у Новій Каховці зуміли загасити масштабну пожежу у п'ятиповерхівці. Обійшлося без постраждалих.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 14:40. На місце події працювали 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу, повідомили у ДСНС.

До теми У Новій Каховці масштабна пожежа у 5-поверхівці – фото та відео

Пожежа була доволі масштабна. З квартири на п'ятому поверсі, вона перекинулася на дах. Тож її загальна площа склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Люди з будинку були евакуйовані.



Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі / фото ДСНС

Пожежу було локалізовано о 16:16, а за дві години з моменту виклику – о 18:40 – ліквідовано. Постраждалих немає.

Рятувальники зазначають, що причина пожежі встановлюється. Натомість поліція вже затримала чоловіка, через якого, ймовірно, і виникла пожежа.