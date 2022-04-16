Пожарные и спасатели из-за границы прибыли в Украину: будут помогать разбирать завалы

Спасатели из США, Австралии, Польши и Германии уже прибыли в Украину, чтобы помогать украинским чрезвычайникам разбирать завалы после российских обстрелов.

В ГСЧС сообщили, что профессионалы из разных стран мира прибыли на помощь украинцам. Они будут помогать ликвидировать ужасающие последствия "русского мира" в селах и городах, которым пришлось его пережить.

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Спасатели из США, Польши, Германии и Австралии уже приступили к ликвидационным работам в Бородянке Киевской области.

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