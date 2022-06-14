Пожары не так важны: в России начали массовый призыв спасателей в армию

По приказу высшего военно-политического командования в России продолжается постоянный набор личного состава для участия в войне на Украине. Из-за огромных потерь захватчикам срочно нужны обученные воевать люди.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Путину очень важны победы на фронтах, а без постоянного пополнения личного состава все достижения оккупантов могут посыпаться. Поэтому в минобороны России решили сначала бросать в бой неподготовленных срочников, которых задним числом делали контрактниками.

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Немножко позже, когда срочники начали заканчиваться, а ВСУ усилили давление на врага, российские генералы поняли, что продвигаться вперед и удерживать другие позиции они смогут только в случае усиления мобилизации военных с опытом.

Спасателей начали принудительно загонять в армию

Количество добровольцев и мотивированных на убийство украинцев, которые приходят в военкоматы, начало уменьшаться. Большое количество "Ванек", пересмотревших Скабееву, оказывались не совсем адекватными и неподготовленными к участию в боевых действиях.

При этом захватчики не гнушались набирать в армию и таких, но такая тактика не позволяла генералам полноценно и хотя бы как-то качественно достигать нужного.

Поэтому в Москве решили действовать довольно нестандартным способом – начали массово раздавать повестки для призыва в армию работникам МЧС.

Поскольку все спасатели в России проходили срочную службу, а также находятся в хорошей физической форме, генералы решили перебросить на войну и их тоже.

Повестки на призыв на службу работникам территориальных подразделений МЧС начали раздавать через их непосредственное руководство. В случае отказа и непоявления в военкоматах, спасателям объявляют выговоры, увольняют их со службы и т.д.

Конечно, российское руководство совсем не интересует тот факт, что отправка спасателей на войну значительно скажется на безопасности граждан. Ведь недостаток пожарных непременно приведет к увеличению жертв во время чрезвычайных ситуаций по всему государству-агрессору. Кроме того, забирать МЧСников на войну Путин начал в разгар сверхмасштабных лесных пожаров в России.

Кремль утилизирует россиян и в Украине, и в России

Тот факт, что специалистов-спасателей начали мобилизовывать и отправлять в Украину, вызвал серьезное возмущение у личного состава МЧСников. Спасатели говорят, что на них должно действовать бронирование, но руководству на это наплевать. Также российская верхушка не учитывает, что в мае почти в каждом регионе страны были крайне масштабные пожары. Более месяца спасатели не могли взять распространение огня под контроль, однако впоследствии площади возгораний начали уменьшаться. По состоянию на 10 мая российские леса снова начали разгораться, но Путина это не волнует.

Нынешние сезонные пожары в России ознаменовались тем, что к их тушению не привлекали военных. Они ведь все участвуют в боевых действиях в Украине. Поэтому у МЧСников не было никаких шансов спасти десятки сел.

Кроме того, беспилотники спасателей, которые помогли бы им определять очаги лесных пожаров, так же были отправлены на фронт, что также не способствовало спасению людей и их домов.

Следовательно, пока Путин играет в совсем не маленькую и не победоносную войну, тысячи россиян гибнут в Украине и тысячи россиян остаются без крыши над головой из-за пожара и бездействия власти. Но такое положение, судя по всему, вполне устраивает, как солдат и их родственников, так и властную верхушку, а также всех других рядовых россиян.