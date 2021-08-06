По предварительным подсчетам, пожар охватил в 5 тысяч гектаров леса.

К теме Пожар возле Афин вышел из-под контроля: людей эвакуируют на побережье

Пожары в нескольких регионах

Огонь охватил регионы Илия и Мессиния в Пелопоннесе. Региональный губернатор Илии Василис Яннопулос заявил, что огонь вспыхнул в Международной олимпийской академии. Гашению пожаров в регионе мешает ветер.

В Мессинии ветер утих, но взять огонь под контроль до сих пор не удается. Хотя спасатели отмечают, что ослабление ветра немного остановило продвижение стихии.



Карта очагов пожаров в Греции / Фото in.gr

В то же время на севере острова Эвбея уже эвакуировали десятки жителей сел и туристов. Стихия, по данным местных властей, уничтожила уже более 150 частных домов. Пострадали несколько десятков человек. В основном это отравление дымом или незначительные ожоги. Погибших, к счастью, нет.

Пожары на острове Эвбея: карта L-Team

Огонь угрожает историческому памятнику

Министр культуры Греции Лина Мендон сообщила, что огонь в регионе Илия грозит музею Древней Олимпии, где когда-то проходили первые Олимпийские игры. Также чиновница добавила, что власти делают все возможное для защиты объекта.

Пожарные всю ночь пытались остановить продвижение огня на территорию музея. Об этом сообщил мэр Олимпии Панайотис Антонакопулос изданию "Kathimerini".

Мы делаем все возможное, чтобы спасти это священное место. После человеческих жизней наш приоритет – спасти историю,

– сказал чиновник.

Также стихия угрожает загородной королевской резиденции Татои, который имеет статус памятника культуры.

Пожары в Греции / Фото из соцсетей

Пожары в Греции: главное