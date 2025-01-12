Украина предложила помощь США в борьбе с пожарами, – Зеленский

В Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые унесли жизни уже по меньшей мере 16 человек. Украина заявила о готовности помочь США в борьбе с этим стихийным бедствием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского вечером 12 января. В США могут отправить украинских пожарных.

Смотрите также По меньшей мере 16 погибших и выгоревшие дотла дома: в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары

Украина готова отправить пожарных в США

Владимир Зеленский сообщил, что дал соответствующее поручение МВД и дипломатам.

"Поручил сегодня (12 января – 24 Канал) министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии. Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь", – сообщил президент.

Он добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Украина уже предложила свою помощь американской стороне "соответствующими каналами".

По словам Зеленского, 150 украинских пожарных уже подготовлены к отправке в США.

Известно, что в Калифорнии зафиксировано пять масштабных очагов пожара. Огонь уже разрушил более 12 тысяч зданий.