Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. На Амурщине в России вспыхнул масштабный лесной пожар, а пламя вплотную приблизилось к трассе между Благовещенском и Свободным.

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В России не могут потушить масштабный пожар

Водители буквально проезжали сквозь "огненный коридор", кадры адской дороги заполонили соцсети.

Тысячи гектаров в огне: смотреть видео

По данным местных СМИ, огонь охватил тысячи деревьев в районе села Москвитино. Ситуация в регионе была чрезвычайно сложной: только за сутки спасатели выезжали на тушение 45 раз, общая площадь возгорания превысила 3 тысячи гектаров.

Огонь из леса вышел на дорогу: смотреть видео

Впрочем, по состоянию на сейчас масштабный пожар удалось потушить. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности обнародовал кадры с вертолета, на которых видны последствия масштабного бедствия. Лес вокруг дороги – выгоревший до черной земли.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим из-за высокой опасности новых возгораний.