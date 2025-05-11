Как сообщают росСМИ, вечером 10 мая в Сибири на месторождении "Харампурнефтегаза" произошла чрезвычайная ситуация. Там загорелись две нефтегазовые скважины, передает 24 Канал.

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Зрелищное зарево в Сибири

Огонь горел всю ночь, и в результате одна из вышек разрушилась и рухнула. Во время пожара пострадали три человека – они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным росСМИ, по состоянию на вечер 11 мая пожар продолжается: горят два пламя высотой 25 метров.

Нефтяная вышка "красиво" падает: смотрите видео

Пожар на нефтепромысле: смотрите видео

К слову, масштабные пожары бушуют в российском Забайкалье. Там пламя охватило площадь 163 тысячи гектаров и угрожает населенным пунктам. Аэропорт "Кадала" в Чите закрывался на несколько часов, поскольку огонь вплотную приблизился к взлетно-посадочной полосе.