Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "КиберБорошно".

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Какие последствия атаки на завод "Стрела" в Брянской области

По данным аналитиков, в результате атак по ОАО "Стрела" в населенном пункте Суземка Брянской области, предприятие было полностью выведено из строя. Там предварительно уничтожены основные производственные здания и складские помещения.

Авторы показали спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия атаки по заводу 4 мая.



Последствия атаки по заводу "Стрела" в Брянской области 4 мая / Фото из телеграм-канала "КиберБорошно"

В телеграм-канале "КиберБорошно" напомнили, что завод "Стрела" тесно сотрудничал с российской государственной корпорацией "Ростех", которая объединяет многочисленные предприятия оборонной промышленности страны-агрессора.

Продукцию завода используют в различных военных системах, включая радиолокационное оборудование и электронные компоненты для вооружения.

К слову, ранее в Центре противодействия дезинформации также отмечали, что завод "Стрела" после атаки не сможет работать. В результате удара на предприятии занялись производственные цеха, административное здание и склад готовой продукции предприятия.