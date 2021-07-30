О том, что происходит в Турции в очагах пожаров 30 июля, читайте в материале 24 канала.

Кстати Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Где бушуют пожары

Возгорание возникло в городе Манагавт, который расположен возле Анталии. Теперь пожары бушуют и в курортных Бодруме, Мармарисе, Аланье.

Общая площадь возгорания составляет более 1,5 тысячи гектаров. Сейчас 21 из 42 очагов возгораний находятся под контролем.

Туристы ночуют на пляжах

В Мармарисе среди работников отелей и туристов нет паники. Однако некоторые отдыхающие стараются быть ближе к берегу, поэтому ночуют на пляжах.

Украинские туристы рассказали, что в небе стоит запах дыма. Постоянно видны вертолеты, которые тушат огонь.

Число жертв возросло

Четыре человека погибли в результате пожаров. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манагавте. Погибшие были не туристами, а местными жителями. Всего пострадали из-за огня около 200 человек.

Однако больше всего от огня страдают животные.

Турцию охватили пожары, смотрите видео:

Украинские самолеты отправились на помощь

Пожарные самолеты ГСЧС вылетели в курортную Турцию. Украинские спасатели будут помогать тушить пожары. Отправили 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Ранее эти специалисты помогали с ликвидацией пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

В целом в Турции к тушению пожаров уже привлекли более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

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Обратите внимание! В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинцев немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.