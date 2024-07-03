В последнее время пожары с участием альтернативных источников энергии значительно участились. Украинцы используют их для питания собственных помещений во время отключений. Впрочем, часто они загораются из-за нарушения правил эксплуатации и по другим причинам.

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Пожар на Киевщине

Вечером 2 июля, в 17:17 чрезвычайникам Бучанского района сообщили о возгорании генератора в частном жилом доме в Ворзеле.

В Ворзеле загорелся генератор / Фото ГСЧС Киевской области

Дежурные караулы, прибывшие на место пожара, по внешним признакам обнаружили возгорание внутри частной хозяйственной постройки. Девять спасателей с помощью двух единиц техники ликвидировали пожар в 17:38.

Пожар тушили 9 спасателей / Фото ГСЧС Киевской области

Огонь уничтожил два генератора и повредил хозяйственные принадлежности. Жилой дом спасли. Предварительной причиной пожара, по информации ГСЧС является возгорание генератора.

Огонь повредил хозяйственные принадлежности / Фото ГСЧС Киевской области

В Одесской области загорелись солнечные батареи

В ГСЧС Одесской области сообщили, что пожар произошел в Измаиле поздно вечером 2 июля. Ожоги всего тела получил 52-летний мужчина, который менял аккумуляторы солнечных батарей. Пожар начался в гараже и перекинулся на двухэтажный частный дом.

В Измаиле загорелись аккумуляторы / Фото ГСЧС Одесской области

Спасатели, прибывшие на место, и нашли сильно пострадавшего хозяина. У него ожоги второй-третьей степени 100% тела. Пострадавшего доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии.

В пожаре пострадал хозяин здания / Фото ГСЧС Одесской области

В ГСЧС рассказали, что ликвидировали пожар в двух зданиях на площади 60 квадратных метров. От ГСЧС в тушении участвовали 12 спасателей и три единицы техники.