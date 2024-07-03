Останнім часом пожежі з участю альтернативних джерел енергії значно почастішали. Українці використовують їх для живлення власних помешкань під час відключень. Втім, часто вони загораються через порушення правил експлуатації та з інших причин.

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Пожежа на Київщині

Увечері 2 липня, о 17:17 надзвичайників Бучанського району повідомили про загорання генератора в приватному житловому будинку у Ворзелі.

У Ворзелі загорівся генератор / Фото ДСНС Київщини

Чергові караули, які прибули на місце пожежі, за зовнішніми ознаками виявили загорання всередині приватної господарчої будівлі. Дев'ять рятувальників за допомогою двох одиниць техніки ліквідували пожежу о 17:38.

Пожежу гасили 9 рятувальників / Фото ДСНС Київщини

Вогонь знищив два генератора та пошкодив господарче приладдя. Житловий будинок урятували. Попередьою причиною пожежі, за інформацією ДСНС є загорання генератора.

Вогонь пошкодив господарче приладдя / Фото ДСНС Київщини

На Одещині загорілись сонячні батареї

В ДСНС Одещини повідомили, що пожежа сталася в Ізмаїлі пізно ввечері 2 липня. Опіки всього тіла отримав 52-річний чоловік, який міняв акумулятори сонячних батарей. Пожежа почалася в гаражі й перекинулася на двоповерховий приватний будинок.

В Ізмаїлі загорілись акумулятори / Фото ДСНС Одещини

Рятувальники, які прибули на місце, і знайшли сильно постраждалого господаря. У нього опіки другого-третього ступеня 100% тіла. Постраждалого доправили до міської лікарні у важкому стані. Постраждалого доправили до міської лікарні у важкому стані.

У пожежі постраждав господар будівлі / Фото ДСНС Одещини

У ДСНС розповіли, що ліквідували пожежу у двох будівлях на площі 60 квадратних метрів. Від ДСНС у гасінні брали участь 12 рятувальників і три одиниці техніки.