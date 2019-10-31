Пожары в Калифорнии: впервые объявили экстремальный уровень опасности – фото и видео
Национальная метеорологическая служба США впервые в истории объявила "экстремальный" красный уровень опасности из-за пожаров в Калифорнии.
Метеорологи впервые добавили к понятию "красный уровень безопасности" уточнение "экстремальный", чтобы сообщить об угрозе небывалых ранее пожаров, сообщает CNN.
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Также отметили, что жители в зонах повышенного риска возникновения пожара должны быть готовы к эвакуации. Ожидается значительное усиление ветра, что ухудшит ситуацию с пожарами.
В Национальной метеослужбе отметили, что экстремальный красный уровень опасности не является новым официальным термином, но его объявление призвано привлечь внимание населения.