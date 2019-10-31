Пожары в Калифорнии: впервые объявили экстремальный уровень опасности – фото и видео

Национальная метеорологическая служба США впервые в истории объявила "экстремальный" красный уровень опасности из-за пожаров в Калифорнии.

Метеорологи впервые добавили к понятию "красный уровень безопасности" уточнение "экстремальный", чтобы сообщить об угрозе небывалых ранее пожаров, сообщает CNN.

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Также отметили, что жители в зонах повышенного риска возникновения пожара должны быть готовы к эвакуации. Ожидается значительное усиление ветра, что ухудшит ситуацию с пожарами.

Easy fire in Simi Valley, California



This horse went back into the blaze to get his family



"Nobody left behind"



This is what love looks like. I'm crying pic.twitter.com/kfe2Jt4Lpx — StanceGrounded (@_SJPeace_) October 30, 2019

HAPPENING NOW: A fire in Fullerton, California has scorched more than 15 acres, prompting evacuations, reports CBS Los Angeles https://t.co/zYos1VGoCV pic.twitter.com/xRAgBPIsn0 — CBS News (@CBSNews) October 31, 2019

В Национальной метеослужбе отметили, что экстремальный красный уровень опасности не является новым официальным термином, но его объявление призвано привлечь внимание населения.