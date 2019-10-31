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      Пожежі у Каліфорнії: вперше оголосили екстримальний рівень небезпеки – фото та відео

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      Пожежі у Каліфорнії
      Пожежі у Каліфорнії / gettyimages

      Національна метеорологічна служба США вперше в історії оголосила "екстремальний" червоний рівень небезпеки через пожежі в Каліфорнії.

      Метеорологи вперше додали до поняття "червоний рівень безпеки" уточнення "екстремальний", щоб повідомити про загрозу небувалих раніше пожеж, повідомляє CNN.

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      Також наголосили, що жителі в зонах підвищеного ризику виникнення пожежі повинні бути готові до евакуації. Очікується значне посилення вітру, що погіршить ситуацію з пожежами.

      У Національній метеослужбі зазначили, що екстремальний червоний рівень небезпеки не є новим офіційним терміном, але його його оголошення покликане привернути увагу населення.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини США Пожежа у Каліфорнії
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