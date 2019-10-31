Пожежі у Каліфорнії: вперше оголосили екстримальний рівень небезпеки – фото та відео

Національна метеорологічна служба США вперше в історії оголосила "екстремальний" червоний рівень небезпеки через пожежі в Каліфорнії.

Метеорологи вперше додали до поняття "червоний рівень безпеки" уточнення "екстремальний", щоб повідомити про загрозу небувалих раніше пожеж, повідомляє CNN.

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Також наголосили, що жителі в зонах підвищеного ризику виникнення пожежі повинні бути готові до евакуації. Очікується значне посилення вітру, що погіршить ситуацію з пожежами.

Easy fire in Simi Valley, California



This horse went back into the blaze to get his family



"Nobody left behind"



This is what love looks like. I'm crying pic.twitter.com/kfe2Jt4Lpx — StanceGrounded (@_SJPeace_) October 30, 2019

HAPPENING NOW: A fire in Fullerton, California has scorched more than 15 acres, prompting evacuations, reports CBS Los Angeles https://t.co/zYos1VGoCV pic.twitter.com/xRAgBPIsn0 — CBS News (@CBSNews) October 31, 2019

У Національній метеослужбі зазначили, що екстремальний червоний рівень небезпеки не є новим офіційним терміном, але його його оголошення покликане привернути увагу населення.