Пожежі у Каліфорнії: вперше оголосили екстримальний рівень небезпеки – фото та відео
Національна метеорологічна служба США вперше в історії оголосила "екстремальний" червоний рівень небезпеки через пожежі в Каліфорнії.
Метеорологи вперше додали до поняття "червоний рівень безпеки" уточнення "екстремальний", щоб повідомити про загрозу небувалих раніше пожеж, повідомляє CNN.
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Також наголосили, що жителі в зонах підвищеного ризику виникнення пожежі повинні бути готові до евакуації. Очікується значне посилення вітру, що погіршить ситуацію з пожежами.
У Національній метеослужбі зазначили, що екстремальний червоний рівень небезпеки не є новим офіційним терміном, але його його оголошення покликане привернути увагу населення.